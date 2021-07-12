30-градусная жара в Татарстане продержится минимум до конца недели

Тем не менее выше +31 градуса температура воздух в республике не повысится. Фото: Евгения ГУСЕВА

Со вторника, 13 июля, погода в республике начнет ухудшаться – при прохождении активных фронтальных разделов в отдельных районах местами прогнозируются ливни, грозы и сильный ветер, а также град. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

При этом жара из региона никуда не уйдет. Так, во вторник температура воздуха днем будет в пределах от +26 до +31 градуса.

В среду и четверг – 14 и 15 июля, дожди и грозы с сильным ветром все еще будут наблюдаться в Татарстане. Днем столбики термометров будут показывать от +25 до +30.

30-градусная жара с неустойчивой погодой в итоге продержится в регионе минимум до субботы, 17 июля, включительно.