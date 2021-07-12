В январе-мае 2021 года в Татарстане показатель смертности вырос на 12%

В мае в Татарстане были подтверждены 49 летальных исходов коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 год с января по май, включительно, в Татарстане, согласно данным Росстата, показатель смертности вырос на 12%, по сравнение с предыдущим аналогичным период.

Так, в республике скончался 20 961 человек, когда как в прошлом году умерло 18 692 местных жителя. При этом только за май 2021-го рост смертности в регионе составил 3%.

Стоит также отметить, что за последний месяц весны в Татарстане были подтверждены 49 летальных исходов коронавируса, когда как в мае прошлого года от инфекции скончались девять человек.