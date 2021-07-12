В Казани на мужчине загорелись вещи, и он получил ожоги 25% тела

С места происшествия пострадавшего увезли на "скорой" в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 11 июля в экстренные службы Кзаани поступило сообщение о возгорании в доме №41 на улице 1-я Поперечно-Дорожная в Советском районе города. Там на 47-летнем мужчине загорелись вещи.

- В результате произошедшего он получил ожоги тела I-II степени (25%), и был госпитализирован в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы, - сообщили в МЧС Татарстана.

Там также отметили, что предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.