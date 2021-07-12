В Марий Эл пьяный водитель на иномарке врезался в опору газопровода, один человек погиб

Погибшая и пострадавшая девушки не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: ГИБДД Марий Эл

В понедельник, 12 июля, около четырех часов утра в селе Сотнур Волжского района на улице Центральная произошло смертельное ДТП. 26-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen мало того, что пьяным сел за руль, так еще и превысил скорость. В итоге он потерял управление над иномаркой, и та на полном ходу врезалась в опору газопровода. В результате аварии от полученных травм на месте скончалась 17-летняя пассажирка машины. Также пострадали и ее 18-летняя спутница.

- Установлено, что обе девушки не были пристегнуты ремнями безопасности, что сопутствовало причинению вреда здоровью пассажиркам и угрозе жизни девушки, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.