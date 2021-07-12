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Происшествия12 июля 2021 15:06

В Казани на острове Тарзан сгорели три дома, один человек пострадал

Пожарных на место происшествия на катерах доставили местные жители
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Рано утром 11 июля в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что в поселке Старое Победилово на острове Тарзан загорелся садовый домик. Спасатели никак не могли добраться до места происшествия – нет подъездных путей. На остров их доставили на катерах местные жители.

В течение часа огонь удалось потушить. В результате пожара пострадал 37-летний мужчина, но он отказался от госпитализации.

- Сгорели три садовых дома и надворные постройки на участках №№60, 61 и 62 на общей площади 160 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.