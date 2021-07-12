В вузах Казани учится больше приезжих студентов, чем местных

Большая часть студентов в Казани - это иностранцы или жители других городов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В вузах Казани продолжает расти доля иностранных и иногородних студентов. При этом в основном это граждане Китая, Индии, Туркмении и Узбекистана. Об этом на совещании в мэрии города рассказала зам руководителя Исполкома Гузель Сагитова.

Также, она отметила, что в новом учебном году в вузах города увеличилось количество бюджетных мест. Известно, что на 2021–2022 учебный год выделено 17 тысяч бюджетных мест в 30 высших заведениях Казани.