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Общество12 июля 2021 20:13

В вузах Казани учится больше приезжих студентов, чем местных

Львиную долю здесь составляют граждане Китая, Индии, Туркмении и Узбекистана
Евгения БУБЛИК
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Большая часть студентов в Казани - это иностранцы или жители других городов.

Большая часть студентов в Казани - это иностранцы или жители других городов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В вузах Казани продолжает расти доля иностранных и иногородних студентов. При этом в основном это граждане Китая, Индии, Туркмении и Узбекистана. Об этом на совещании в мэрии города рассказала зам руководителя Исполкома Гузель Сагитова.

Также, она отметила, что в новом учебном году в вузах города увеличилось количество бюджетных мест. Известно, что на 2021–2022 учебный год выделено 17 тысяч бюджетных мест в 30 высших заведениях Казани.