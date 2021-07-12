В Бугульме местные жители нашли тело упавшего с высоты мужчины

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Посреди бела дня в Бугульме на улице Якупова около одного из домов местные жители обнаружили тело упавшего с высоты мужчины. По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасное производство работ, - отметили в ведомстве.

Дело в том, что по версии правоохранителей, в момент трагедии на крыше пятиэтажного дома рабочие заливали швы бетоном. А 50-летний мужчина со знакомыми выпивал спиртное внизу. Он решил поинтересоваться не мог бы он тоже устроится работать и поднялся на крышу вместе со всей честной компанией. В один из моментов мужчина потерял равновесие и сорвался вниз. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.