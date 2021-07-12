В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 52 новых случаев коронавируса

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 22 957 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике за минувшие сутки зарегистрировали 52 новых случаев коронавируса. Два из них являются завозными, а 50 - контактными.

- 24 человека госпитализировано, 28 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции в Татарстане, то за указанные сутки большая часть зараженных была выявлена в Казани и Набережных Челнах – 18 и 17 человек соответственно.

Всего, по состоянию на 12 июля, в республике коронавирус был обнаружен у 22 957 человек. 20 455 из которых смогли выздороветь, а 565 скончались.