В Татарстане специальные камеры зафиксировали более тысячи машин, где люди были не пристегнуты ремнями безопасности

За непристегнутыми водителями и пассажирами в Татарстане теперь следят и камеры. Фото: Мила СТРИЖ

Всего за пять дней на дорогах Татарстана специальные камеры зафиксировали более тысячи машин, где люди были не пристегнуты ремнями безопасности. Из них 815 автовладельцев уже опознаны и им отосланы «письма счастья» со штрафами. Напомним, за не пристегнутый ремень автомобилисту придется заплатить 1 000 рублей. В связи с этим в Татарстане было принято решение увеличить количество таких камер на дорогах.