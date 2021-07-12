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Общество12 июля 2021 12:03

В Татарстане специальные камеры зафиксировали более тысячи машин, где люди были не пристегнуты ремнями безопасности

Большей части этих автовладельцев уже были выписаны штрафы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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За непристегнутыми водителями и пассажирами в Татарстане теперь следят и камеры.

За непристегнутыми водителями и пассажирами в Татарстане теперь следят и камеры.

Фото: Мила СТРИЖ

Всего за пять дней на дорогах Татарстана специальные камеры зафиксировали более тысячи машин, где люди были не пристегнуты ремнями безопасности. Из них 815 автовладельцев уже опознаны и им отосланы «письма счастья» со штрафами. Напомним, за не пристегнутый ремень автомобилисту придется заплатить 1 000 рублей. В связи с этим в Татарстане было принято решение увеличить количество таких камер на дорогах.