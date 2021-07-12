Новинка! Оттеночные бальзамы для волос MASTERPIECE by Organic Shop в коллаборации с художницей Еленой Шульпиной

Фото: предоставлено пресс-службой
Organic Shop любит современное искусство и утверждает – ты шедевр! Только тебе решать, кем быть сегодня – дерзкой девчонкой, сказочной принцессой или загадочной русалкой. А быстро преобразиться тебе помогут новые оттеночные бальзамы Masterpiece by Organic Shop, выпущенные совместно с современной художницей Еленой Шульпиной (@helen_shul в Instagram). Возьми палитру и раскрась свой мир!
Бренд Organic Shop уже не в первый раз сотрудничает с молодыми современными художниками. Совсем недавно вышла лимитированная коллекция скидочных карт Organic Shop, оформленная стрит-арт художником Евгением Чесом (@ches_ches). В этот раз бренд привлек к сотрудничеству художницу Елену Шульпину @helen_shul, которая разработала дизайн упаковки, а также выбрала самые правильные оттенки розового, голубого и лавандового для новых бальзамов. Создавай свои шедевры вместе с Masterpiece by Organic Shop!
В новую коллекцию вошли три оттеночных бальзама для волос самых трендовых оттенков: розовый PINK ME UP, голубой BLUE PREROGATIVE и сиреневый LAVENDER PIXIE. С их помощью на осветленных прядях можно создавать как легкие пастельные тона (для этого смешай небольшое количество бальзама с обычной маской для волос), так и яркие акценты (используй бальзам в чистом виде). Цвет смоется уже после 10-15 применений обычного шампуня, чтобы освободить «холст» твоих волос для нового шедевра. А если первоначальный вариант пришелся по душе, просто используй бальзам каждый раз после мытья, чтобы обновить и поддержать любимый оттенок.
Фото: предоставлено пресс-службой
Все бальзамы содержат высокий процент натуральных питательных компонентов: растительных экстрактов и масел. Они защитят твои волосы от агрессивных внешних факторов, ломкости и обезвоженности, сделают их гладкими, послушными и блестящими, а цвет – ярким и равномерным.
Совсем скоро коллекцию Masterpiece by Organic Shop пополнит новый вау-продукт – спрей-шиммер для волос и тела ANGEL DUST со светоотражающими частицами оттенка «розовое золото». Насыщенное мерцание, незабываемый аромат и увлажненная упругая кожа – теперь ты готова к самой крутой вечеринке!
Новые оттеночные бальзамы уже в продаже в сети магазинов органической косметики Organic Shop и в интернет-магазине.
ПРОДУКТЫ MASTERPIECE by Organic Shop:
Розовый оттеночный бальзам PINK ME UP
Фото: предоставлено пресс-службой
- Экстракт граната
- Органическое масло малины
Яркий розовый цвет, роскошный блеск, гладкие и шелковистые волосы, наполненные витаминами.
Голубой оттеночный бальзам BLUE PREROGATIVE
Фото: предоставлено пресс-службой
- Голубая матча
- Органическое масло кокоса
Яркий голубой цвет, ослепительный блеск, упругие, эластичные и увлажненные волосы.
Фиолетовый оттеночный бальзам LAVENDER PIXIE
Фото: предоставлено пресс-службой
- Экстракт инжира
- Органическое масло лаванды
Яркий фиолетовый цвет, ослепительное сияние, мягкие и послушные волосы без сечения и ломкости.
COMING SOON!
Шиммер для волос и тела ANGEL DUST
Фото: предоставлено пресс-службой
- Органическое масло арганы
- Экстракт манго
- Светоотражающие частицы розового золота
Золотое мерцание, незабываемый аромат, увлажнение, упругая кожа и насыщенные витаминами волосы.