Новинка! Оттеночные бальзамы для волос MASTERPIECE by Organic Shop в коллаборации с художницей Еленой Шульпиной

Фото: предоставлено пресс-службой

Organic Shop любит современное искусство и утверждает – ты шедевр! Только тебе решать, кем быть сегодня – дерзкой девчонкой, сказочной принцессой или загадочной русалкой. А быстро преобразиться тебе помогут новые оттеночные бальзамы Masterpiece by Organic Shop, выпущенные совместно с современной художницей Еленой Шульпиной (@helen_shul в Instagram). Возьми палитру и раскрась свой мир!

Бренд Organic Shop уже не в первый раз сотрудничает с молодыми современными художниками. Совсем недавно вышла лимитированная коллекция скидочных карт Organic Shop, оформленная стрит-арт художником Евгением Чесом (@ches_ches). В этот раз бренд привлек к сотрудничеству художницу Елену Шульпину @helen_shul, которая разработала дизайн упаковки, а также выбрала самые правильные оттенки розового, голубого и лавандового для новых бальзамов. Создавай свои шедевры вместе с Masterpiece by Organic Shop!

В новую коллекцию вошли три оттеночных бальзама для волос самых трендовых оттенков: розовый PINK ME UP, голубой BLUE PREROGATIVE и сиреневый LAVENDER PIXIE. С их помощью на осветленных прядях можно создавать как легкие пастельные тона (для этого смешай небольшое количество бальзама с обычной маской для волос), так и яркие акценты (используй бальзам в чистом виде). Цвет смоется уже после 10-15 применений обычного шампуня, чтобы освободить «холст» твоих волос для нового шедевра. А если первоначальный вариант пришелся по душе, просто используй бальзам каждый раз после мытья, чтобы обновить и поддержать любимый оттенок.

Фото: предоставлено пресс-службой

Все бальзамы содержат высокий процент натуральных питательных компонентов: растительных экстрактов и масел. Они защитят твои волосы от агрессивных внешних факторов, ломкости и обезвоженности, сделают их гладкими, послушными и блестящими, а цвет – ярким и равномерным.

Совсем скоро коллекцию Masterpiece by Organic Shop пополнит новый вау-продукт – спрей-шиммер для волос и тела ANGEL DUST со светоотражающими частицами оттенка «розовое золото». Насыщенное мерцание, незабываемый аромат и увлажненная упругая кожа – теперь ты готова к самой крутой вечеринке!

Новые оттеночные бальзамы уже в продаже в сети магазинов органической косметики Organic Shop и в интернет-магазине.

ПРОДУКТЫ MASTERPIECE by Organic Shop:

Розовый оттеночный бальзам PINK ME UP

Фото: предоставлено пресс-службой

- Экстракт граната

- Органическое масло малины

Яркий розовый цвет, роскошный блеск, гладкие и шелковистые волосы, наполненные витаминами.

Голубой оттеночный бальзам BLUE PREROGATIVE

Фото: предоставлено пресс-службой

- Голубая матча

- Органическое масло кокоса

Яркий голубой цвет, ослепительный блеск, упругие, эластичные и увлажненные волосы.

Фиолетовый оттеночный бальзам LAVENDER PIXIE

Фото: предоставлено пресс-службой

- Экстракт инжира

- Органическое масло лаванды

Яркий фиолетовый цвет, ослепительное сияние, мягкие и послушные волосы без сечения и ломкости.

COMING SOON!

Шиммер для волос и тела ANGEL DUST

Фото: предоставлено пресс-службой

- Органическое масло арганы

- Экстракт манго

- Светоотражающие частицы розового золота

Золотое мерцание, незабываемый аромат, увлажнение, упругая кожа и насыщенные витаминами волосы.