В Набережных Челнах руководство порядка 30 предприятий обязали привить от коронавирусуа всех своих сотрудников

Речь идет о трудовых коллективах, где заболел хотя бы один человек. Фото: Анастасия Осипова

Сегодня, 12 июля, на аппаратном совещании в мэрии Небрежных Челнов главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев сообщил, что от имени местного управления Роспотребнадзора в адрес порядка 30 предприятий татарстанского автограда были направлены постановления об обязательной вакцинации от коронавируса всех сотрудников. Такие «письма счастья» получили трудовые коллективы, где был выявлен хотя бы один факт заражения.

Так, что помимо отстранения инфицированного и контактировавших с ним непосредственно от работы, в течение месяца персонал организации должен сделать прививку от коронавируса.