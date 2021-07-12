11 июля в Татарстане утонул один человек, двое спаслись

В Лениногорске на местном озере утонул мужчина. Фото: МЧС Татарстана

В 16.10 в Лениногорске на озере около дома №36 по улице Горького спасатели достали с поверхности воды тело 57-летнего мужчины. Он утону во время купания в необорудованном для этого месте.

В этот же день спасателям также пришлось использовать лодку. В селе Именьково Лаишевского района на реке Кама от берега на надувном круге начало сносить мужчину и женщину. Первый в итоге отцепился от плавсредства и самостоятельно добрался до суши. А вот его приятельницу вместе с кругом в итоге отнесло на пять километров. К счастью, на помощь вовремя прибыли спасатели. Они достали женщину из воды и отвезли на берег.

- На место была направлена административная комиссия муниципального образования для составления протокола за нарушение запрета на купание в необорудованных местах, - сообщили в МЧС Татарстана.