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Происшествия11 июля 2021 16:09

Забил деревянной доской и задушил: в Ульяновской области мужчину за убийство приговорили к 7 годам колонии

Также он должен будет выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Назначенный срок мужчины будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима.

Назначенный срок мужчины будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Жителя Старокулаткинского района признали виновным в убийстве. Сообщает следственный комитет Ульяновской области.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, он должен выплатить 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего, - отметили в ведомстве.

Так, было доказано, что вечером 14 марта 2021 года в селе Чувашская Кулатка осужденный по пьяни жестоко избил местного жителя. Бил не только руками и ногами, но также деревянной доской. Да и этого мужчине показалось мало. В итоге он начал душить потерпевшего, пока тот не перестал подавать признаков жизни.