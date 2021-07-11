Забил деревянной доской и задушил: в Ульяновской области мужчину за убийство приговорили к 7 годам колонии

Назначенный срок мужчины будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Жителя Старокулаткинского района признали виновным в убийстве. Сообщает следственный комитет Ульяновской области.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, он должен выплатить 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего, - отметили в ведомстве.

Так, было доказано, что вечером 14 марта 2021 года в селе Чувашская Кулатка осужденный по пьяни жестоко избил местного жителя. Бил не только руками и ногами, но также деревянной доской. Да и этого мужчине показалось мало. В итоге он начал душить потерпевшего, пока тот не перестал подавать признаков жизни.