В Татарстане по программе соципотеки построили уже 80 домов

Татарстан в плане жилищного строительства опережает намеченный на этот год график – план выполнен уже на 54%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время республиканского совещания глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что на данный момент в регионе построено уже 80 домов по программе соципотеки.

- Наши обязательства – сдать до конца года 161 дом, или 280 тысяч квадратных метров. При этом 80 многоквартирных жилых домов общей площадью 99 тысяч метров построены. Еще 45 домов близки к сдаче, - заявил министр.

По его словам, Татарстан в плане жилищного строительства опережает намеченный на этот год график – план выполнен уже на 54%, а это 1 440 000 квадратных метров.

Также половина от годового плана в регионе выполнена и в части коммерческой застройки. Сданы 75 многоквартирных домов из 164 намеченных