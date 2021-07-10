Еще пять человек умерли от коронавируса в Татарстане

Всего с момента начала пандемии от коронавируса умерли 565 жителей Татарстана. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтверждено 5 случаев смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались две женщины 1948 и 1950 годов рождения и трое мужчин 1945, 1948 и 1953 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в минздраве Татарстана.

По состоянию на 10 июля 2021 года в Татарстане зарегистрировано 565 случаев смерти от коронавируса.