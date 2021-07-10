Слуцкий: из сборной не обращались, тема исчерпана

Фото: ФК "Рубин".

После ухода Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, одним из кандидатов на должность называли нынешнего наставника "Рубина" Леонида Слуцкого. Тем не менее сам специалист опроверг эту информацию. По поводу работы в сборной к нему не обращались.

- Связывались ли со мной представители РФС по поводу должности в сборной? Нет, тема исчерпана. Что касается должности главного тренера сборной, то мне очень нравится моя нынешняя работа. Через несколько часов мы выйдем на футбольное поле. Я предпочитаю думать о том, что реально и в моих силах, - цитирует Слуцкого Championat.com.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. В минувшем сезоне казанский клуб под его руководством занял 4 место в чемпионате России и впервые за шесть лет пробился в еврокубки.