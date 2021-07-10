Число заболевших коронавирусом за сутки в Ульяновской области впервые с января превысило 200 человек

Всего с момента начала пандемии коронавирусом заразились 60447 жителей региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 204 случая заражения коронавирусом. Таких показателей в регионе не было с конца января 2021 года. С тех пор суточный прирост заболевших не превышал 200 человек.

Всего с момента начала пандемии коронавирусом заразились 60447 жителей Ульяновской области.

По данным на 10 июля 2021 года в регионе подтверждено 1771 смерть от коронавируса. 10 человек умерли за минувшие сутки.