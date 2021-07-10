Лучше всего знают русский язык и химию: Какие предметы выпускники из Набережных Челнов чаще всего сдавали на 100 баллов

Двум выпускникам удалось набрать 100 баллов сразу по двум экзаменам. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подведены итоги ЕГЭ-2021 в Набережных Челнах. Лучше всего челнинские школьники знают русский язык – 10 человек сдали ЕГЭ по этому предмету на сто баллов. На втором месте – химия, тут справились с заданиями 7 человек. По информатике сто баллов на ЕГЭ получили пятеро челнинцев, четверо – по истории. По литературе набрали сто баллов трое школьников, и два – по обществознанию.

Два челнинца защитили свои знания на двести баллов. Выпускница МАОУ «Гимназия №57» города Набережные Челны Софья Петрова сдала ЕГЭ по истории и обществознанию на 100 баллов. Выпускник лицея №78 Алексей Грунский продемонстрировал такой же фантастический результат по математике и информатике.