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Общество10 июля 2021 17:51

Лучше всего знают русский язык и химию: Какие предметы выпускники из Набережных Челнов чаще всего сдавали на 100 баллов

Всего в городе 32 человека сдали экзамены на высший балл
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Двум выпускникам удалось набрать 100 баллов сразу по двум экзаменам.

Двум выпускникам удалось набрать 100 баллов сразу по двум экзаменам.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Подведены итоги ЕГЭ-2021 в Набережных Челнах. Лучше всего челнинские школьники знают русский язык – 10 человек сдали ЕГЭ по этому предмету на сто баллов. На втором месте – химия, тут справились с заданиями 7 человек. По информатике сто баллов на ЕГЭ получили пятеро челнинцев, четверо – по истории. По литературе набрали сто баллов трое школьников, и два – по обществознанию.

Два челнинца защитили свои знания на двести баллов. Выпускница МАОУ «Гимназия №57» города Набережные Челны Софья Петрова сдала ЕГЭ по истории и обществознанию на 100 баллов. Выпускник лицея №78 Алексей Грунский продемонстрировал такой же фантастический результат по математике и информатике.