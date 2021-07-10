В Ульяновске водитель «Порш Кайен» сбил девушку на велосипеде и скрылся

Хоть водитель и скрылся с места аварии, но его удалось найти.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Минувшим днем в Ленинском районе города Ульяновска произошла авария. На улице 2-й переулок Мира во дворе дома № 24, примерно в 13.40, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Порш Кайен», сбил 17-летнюю девушку на велосипеде.
При этом, водитель не остановился, а поспешил покинуть место ДТП. Впрочем, нарушителя нашли. Им оказался 38-летний мужчина. Что касается пострадавшей велосипедистки, то ей потребовалась помощь врачей.