В Ульяновске водитель «Порш Кайен» сбил девушку на велосипеде и скрылся

Хоть водитель и скрылся с места аварии, но его удалось найти. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувшим днем в Ленинском районе города Ульяновска произошла авария. На улице 2-й переулок Мира во дворе дома № 24, примерно в 13.40, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Порш Кайен», сбил 17-летнюю девушку на велосипеде.

При этом, водитель не остановился, а поспешил покинуть место ДТП. Впрочем, нарушителя нашли. Им оказался 38-летний мужчина. Что касается пострадавшей велосипедистки, то ей потребовалась помощь врачей.