30 мешков мусора: как прошла уборка озера Лесного в Казани

Фото: мэрия Казани.

На озере Лесном в Авиастроительном районе Казани прошла экологическая акция, в ходе которой активисты собрали с территории водоема 30 мешков мусора.

В акции приняли участие представители регионального отделения Русского географического общества, молодежного экологического движения Татарстана «Будет чисто» и неравнодушные казанцы, некоторые из которых пришли на уборку с семьями.

Со дна озера Лесного дайверы в основном подняли пластиковые бутылки, наполненные песком, и кирпичи от импровизированных мангалов. Также активисты очистили береговую линию водоема от пластиковой посуды, пустых бутылок и одноразовых влажных салфеток.