День взятия Бастилии в Казани пройдет не впустую: в городе проведут соревнования по петанку

Фото: Станислав Надалинский.

В июле на набережной реки Казанки пройдут пять мероприятий, посвященные спорту. Желающие смогут принять участие в турнире по петанку, протестировать веломаршрут до Голубых озер, освоить скандинавскую ходьбу, сыграть в пляжный волейбол, а также присоединиться к беговой экскурсии по территории будущего Спортивного парка.

11 июля в 16:00 все желающие смогут протестировать веломаршрут от парка «Савиново» до Голубых озер вместе с велоактивистом Тимуром Апеловым. В пути участники проведут 3 часа и проедут 20 км. Старт заезда – у шлагбаума на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова. Для участия нужна регистрация, она доступна по ссылке.

14 июля в 19:00 у парка «Урам» пройдет турнир по петанку – бросанию шаров, провансальскому национальному виду спорта. Соревнования приурочены ко Дню взятия Бастилии. Для участия в мероприятии нужна команда из двух человек. Место встречи – новая площадка для петанка на набережной. Регистрация на турнир проходит по ссылке.

17 июля в 10:00 тренер Гузель Насыбуллина проведет сканди-треккинг по территории Русско-Немецкой Швейцарии. Участников ждет пешеходная прогулка с элементами скандинавской ходьбы, поэтому желающих просят иметь при себе специальные палки для занятий. Тренировка стартует от ул.Галеева, 16.

24 июля в 12:00 пройдет беговая экскурсия по территории будущего Спортивного парка. Ее проведет министр спорта РТ Владимир Леонов и команда «Архитектурного десанта». Участникам экскурсии расскажут, что ждет будущий парк, который расположится на участке набережной от моста Миллениум до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена». Экскурсия начнется у стадиона. Регистрация проходит по ссылке.

27 июля в 15:00 на набережной реки Казанки у парка «Урам» совместно с казанским «Зенитом» состоится открытие летней волейбольной площадки «Территория Z». В это же время начнутся матчи летнего Кубка «Школьной волейбольной лиги». На мероприятии можно будет не только посмотреть соревнования, но и поиграть в пляжный волейбол, а также поучаствовать в конкурсах и розыгрышах от клуба, сообщает команда по разработке Стратегии развития Казанки.