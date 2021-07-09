В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 560. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 июля Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще три смерти от коронавируса.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в региональном ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 71-летняя женщина, а также 70-ти и 69-ти летние мужчины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 560.

Отметим, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено 45 новых случаев заражения. В 23 из них пациентам понадобилась госпитализация, в остальных – 22 случаях, больные получают лечение на дому. Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 22 806 человек, 20 417 из них выздоровели.