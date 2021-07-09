В Йошкар-Оле на время перекроют улицу Машиностроителей

На участке между улицами Строителей и Чернякова проведут ремонтные работы Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В столице Марий Эл с 10 по 12 июля будет закрыто движение транспорта по улице Машиностроителей. Там на участке между улицами Строителей и Чернякова проведут ремонтные работы: дорожники будут укладывать верхний слой покрытия. Сообщает администрация города.

На время этого ремонта в Йошкар-Оле временно изменится схема движения троллейбусов маршрута №8. В дни действия ограничений они буду курсировать следующим образом:

Станция «Вишневая» — по маршруту — Ленинский проспект — улица Машиностроителей — улица Строителей — Козьмодемьянский тракт — улица Советская — поселок Медведево — улица Советская — Козьмодемьянский тракт — улица Й.Кырли — улица Баумана — улица Машиностроителей — по маршруту — станция «Вишневая».