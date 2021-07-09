До завершения реконструкции центральной мечети все коллективные молитвы, кроме праздничной, будут проводиться в соседнем от мечети здании Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Альметьевске праздничный намаз в честь Курбан-байрам - 2021 пройдет на футбольном поле спортшколы "Алнас" (улица Белоглазова, 62А). Все дело в том, что в центральной мечети города, где обычно проводили такие мероприятия, идет реконструкция. Сообщает мухтасибат Альметьевска.

Так, 20 июля на чтение Корана и дуа на футбольном поле начнется в 4:00, праздничная проповедь состоится в 4:35, а коллективная праздничная молитва пройдет в 5:00.

К слову, до завершения реконструкции центральной мечети все коллективные молитвы, кроме праздничной, будут проводиться в соседнем от мечети здании (улица Марджани, 82).