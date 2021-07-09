Фестиваль мороженого – 2021 в Казани начнется 17 июля

Фестиваль будет проходит на зеленом поле с 11.00 до 21.00. Вход свободный. Фото: Лидия Шумкова

Фестиваль мороженого – 2021 в казанском парке им.Горького пройдет с 17 по 18 июля. Пришедшие на праздник смогут попробовать не только это холодное лакомство, но и молочные коктейли и смузи. Причем обещаются как классические вкусы, так и оригинальные по форме, цвету и рецептуре десерты.

Помимо лакомств всех ожидает насыщенная культурная программа. На сцене парка выступят музыканты и диджеи. Кроме того, запланированы кулинарные мастер-классы и детские развлечения, будут оборудованы фото- и промозоны.

Фестиваль мороженого – 2021 в Казани будет проходит на зеленом поле парка им.Горького с 11.00 до 21.00. Вход свободный.

К слову, ради соблюдения антиковидных мер на поле праздника нанесут специальную разметку для соблюдения социальной дистанции, также будет организована термометрия и выдача медицинских масок, а на площадке установят санитайзеры.