Стало известно, как в Чебоксарах благоустроят Юго-западный бульвар

Фото: Администрация Московского района города Чебоксары

В Чебоксарах прошло общественное обсуждение концепции благоустройства Юго-западного бульвара.

Так, на обозрение жителям города творческая группа представила эскизный проект. Одной из первоочередных задач было подчеркнуть значимость исторической памяти, поэтому на бульваре появятся арт-объекты с национальными чувашскими мотивами. Также там установят скамейки с индивидуальным дизайном, организуют велодорожки, которые планируется отделить от пешеходной аллеи при помощи зонирования. Предлагается и создание микроплощадки на протяжении всего бульвара, а также разборной горки для катания зимой.

Наиболее важным для горожан изменением, которого они ждут от проекта благоустройства, является появление общественного пространства для отдыха и досуга. Дело в том, что сейчас территория Юго-западного бульвара в основном используется как транзитная.