В Татарстане зарегистрировали 45 новых случаев коронавируса

За все время в республике инфекцию обнаружили у 22 906 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 45 новых случаев коронавируса. Сообщает Минздрав Татарстана.

- Четыре из них являются завозными, а 41 – контактным, - отметили в ведомстве.

В этот раз в больницу пришлось увезти 23 зараженных, остальные 22 заболевших будут лечиться на дому. За указанные сутки в Татарстане большинству случаев коронавируса были выявлены в Казани и Набережных Челнах – 16 и 11 человек соответственно.

За все время в республике инфекцию обнаружили у 22 806 человек, 20 417 из которых смогли выздороветь, а 557 скончались.