Нацбанк Татарстана: финансовая пирамида Antares Limited в России прикрыта, но работу продолжает ее партнер

Людям обещают большие проценты и собирают с них деньги. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В настоящее время деятельность финансовой пирамиды Antares Limited в России пресечена ЦБ. В том числе был и заблокирован сайт компании. Тем не менее свою работу продолжает минимум еще одна так называемая «партнерская программа» этой финансовой пирамиды – компания Synergy. Она также обладает признаками организации с нелегальной деятельностью. Сообщает пресс-служба Нацбанка Татарстана.

- В новый проект вовлечено уже более 70 городов России, включая Казань. Synergy также внесен в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке, размещенный на сайте российского финансового регулятора, - отмечают специалисты Нацбанка Татарстана. - В перечне фигурирует и другой интернет-проект, проявляющий активность на территории республики - «FINIKO». Он не зарегистрирован в качестве юридического лица, позиционируется как «автоматическая для пользователя система генерации прибыли». Сайт проекта был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности, что типично для финансовых пирамид.