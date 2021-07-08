В Чебоксарах женщина по незнанию принесла в пакете змею, и та спряталась у нее дома

Был это уж или опасная гадюка, так никто и не разобрался. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Чебоксарах жительница одного из домов на улице 50 лет Октября вынуждена была позвонить спасателям. Как она им рассказала, у нее в доме змея. Сообщает Чувашская республиканская поисково-спасательная служба.

По словам женщины, они пришла домой с пакетами. Когда начала их распаковывать, то из одного из них неожиданно выползла змея. Женщина испугалась и, все бросив, побежала звать на помощь. На них откликнулся сосед. Мужчина попытался поймать змею, но та уползла от него в щель между полом и стеной. Даже прибывшие на место происшествия спасатели не смогли ее там найти. Возможно она уползла из дома, а возможно просто притаилась.

ЕСЛИ УКУСИЛА ЯДОВИТАЯ ЗМЕЯ

Пострадавшего необходимо как можно скорей доставить в больницу, обеспечив неподвижность укушенной части тела. В качестве первой помощи к месту укуса можно приложить половинку свежего лука. Когда луковица, вытянув какое-то количество яда посинеет - наложить повязку, не слабую но и не тугую. Оптимальной считается та, под которую можно без особых усилий просунуть палец. И пить как можно больше воды, чтобы разбавить яд.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Высасывать яд, так как при малейшей ранке во рту - пострадавших будет уже двое.

- Разрезать место укуса и выдавливать яд - есть риск повредить сухожилия или занести инфекцию.

- Бесполезно прижигать раскалёнными предметами, т.к. длинна змеиных клыков достигает сантиметра, и яд проникает слишком глубоко.

- Запрещено накладывать жгут выше укушенного места - это ухудшит состояние пострадавшего, а на распространение яда не действует.

- И конечно никакого спиртного - это приводит к усилению действия яда, и затрудняет его вывод из организма.