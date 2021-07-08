Глава Чувашии Олег Николаев освободил многодетные семьи от уплаты транспортного налога

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Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности глава Чувашии Олег Николаев подписал указа «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике».

Согласно ему, предусматривается улучшение жилищных условий многодетных семей, имеющих восемь и более детей, освобождение их от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

Мало того, этим указом данным семьям разрешается тратить республиканский маткапитал на покупку автомобиля.

Как сообщает пресс-служба правительства Чувашии, на реализацию в регионе данных мер в 2021 году будет направлено свыше 120 миллионов рублей.