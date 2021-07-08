В Казани по факту смертельного падения 7-летнего мальчика возбудили уголовное дело

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедия на улице Халезова в Казани произошла 6 июля. Из-под окон одного из жилых домов «скорая» увезла в больницу 7-летнего мальчика. Спустя несколько часов он скончался в медучреждении травм несовместимых с жизнью. Последние ребенок получил, выпав из окна пятого этажа.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Как полагает следствие, в тот день родители мальчика задерживались на работе и попросили дедушку забрать его из детского сада. Тот так и сделал. Привел к себе в квартиру и начал смотреть телевизор. Ребенок, оставшись без присмотра на некоторое время, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала веса мальчики и вместе с ним рухнула вниз.