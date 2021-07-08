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Здоровье8 июля 2021 13:00

В Татарстане за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом

Госпитализация понадобилась 17 инфицированным
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего, по состоянию на 8 июля, в Татарстане было выявлено 22 761 случай заражения коронавирусом.

Всего, по состоянию на 8 июля, в Татарстане было выявлено 22 761 случай заражения коронавирусом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике за минувшие сутки было выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Шесть из них являются завозными, а 36 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

В этот раз госпитализация понадобилась 17 инфицированным, остальные 25 пациентов получают лечение на дому. Что же касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки большая часть заболевших была зарегистрирована в Казани (16 человек) и Набережных Челнах (13 человек).

Всего, по состоянию на 8 июля, в Татарстане было выявлено 22 761 случай заражения коронавирусом. В 20 392 из них люди выздоровели, а в 557 скончались в результате болезни.