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Общество8 июля 2021 12:34

В Казани на улице Большая Красная появилась велодорожка

Ее протяженность два километра
Евгения БУБЛИК
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Сегодня ночью дорожные рабочие нанесли двухкилометровую велосипедную разметку

Сегодня ночью дорожные рабочие нанесли двухкилометровую велосипедную разметку

Фото: Мэрия Казани

В ночь на 8 июля в Казани на проезжую часть улицы Большая Красная нанесли двухкилометровую велосипедную разметку. Эта дорожка позволит соединить уже существующую велополосу по улице Батурина и Кремлевскую набережную со сквером имени Толстого и, в перспективе, с парком Горького. Помимо самой разметки скоро появятся знаки и дублирующие велосипедные светофоры.

По словам зам главного архитектора Казани Тимура Кадырова, новая велодорожка была необходима в центре города, она позволила создать для велосипедистов и любителей самокатов необходимую инфраструктурную связь. Также он отметил, что появление на улице Большая Красная велодорожки не отразится на пропускной способности автодороги, поскольку существенного ее сужения не произошло.