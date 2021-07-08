В Татарстане кафе и ресторанам временно перестали выдавать разрешения на работу по ночам

Все сотрудники заведения должны быть вакцинированы от коронавируса или иметь на руках справку о том, что прививка им противопоказана по медицинским показателям. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Татарстане до особого распоряжения объектам общепита перестали выдавать разрешения на работу по ночам. Республиканские власти приняли такое решение исходя из ситуации с коронавирусом. Отметим, с начала пандемии в регионе его обнаружили уже у 22 719 человек.

Напомним, ранее кафе и ресторанам Татарстана разрешалось работать до утра после одобрения региональным Роспотребнадзором соответствующей заявки. Все сотрудники заведения должны быть вакцинированы от коронавируса или иметь на руках справку о том, что прививка им противопоказана по медицинским показателям.