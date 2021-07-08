В Татарстане на дороге Казань – Шемордан появится специальный забор от животных

Протяжность реконструируемого участка 4,5 километра. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Пестречинском районе Татарстана продолжается строительство нового участка дороги Казань – Шемордан протяжностью 4,5 километра (от 38,75 до 43,25 километра).

Его возводят в обход сел Ленино-Кокушкино и Большие Бутырки. Дорога станет в итоге менее извилистой, что позволит снизить транспортную нагрузку и повысить ее пропускную способность.

- На данный момент там возведена насыпь земляного полотна, уложены подстилающий слой из песка, нижний и верхний слои основания, нижний слой асфальтобетонного покрытия. Дорожники также выполнили устройство двух водопропускных труб – железобетонной и гофрированной, - сообщает Минтранс Татарстана.

В ведомстве также отмечают, что на данном участке дороги появится специальный забор длинной 565 метров, который будет предотвращать выход животных на проезжую часть под колеса машин.