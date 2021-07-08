В День семьи, любви и верности в Казани телебашня получит праздничную подсветку

Фото: пресс-служба РТПЦ

В этот четверг, 8 июля, в честь Дня семьи, любви и верности в память святых князя Петра и его жены Февронии, покровителей семьи и брака в Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле и Екатеринбурге на местных телебашнях будет включена праздничная подсветка. А в Москве на медиафасадах Останкинской башни будут транслировать поздравление влюбленным и семьям.

Казань также присоединится к этой акции. Так, на городской телебашне праздничная подсветка будет включена в 21.00. Она будет украшать объект до 23.00. Сообщает Минцифры Татарстана.