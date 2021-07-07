7 июля в Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Всего с начала пандемии коронавирус в регионе обнаружили у 22 719 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 7 июля, в республике было подтверждены еще две смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 82-х и 58-ми летние мужчины. Таким образом, число летальных исходов инфекции в республике возросло до 557

Отметим, что за прошедшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев. Большая часть зараженных – 26 человек, была зарегистрировано в Казани.

Всего с начала пандемии коронавирус в регионе обнаружили у 22 719 человек, 20 345 из них смогли победить болезнь.