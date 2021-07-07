В Ульяновске общественный транспорт будут ходить до часа ночи

Теперь популярные маршруты общественного транспорта будут работать до 01:00, но с небольшими изменениями в расписании после 22:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ульяновска распорядились до часа ночи продлить работу автобусов, троллейбусов и трамваев, которые ходят по наиболее востребованным горожанами маршрутам. Но при этом после 22.00 их расписание немного изменится.

Так, трамваи маршрута №4, курсирующие от проспекта Гая до микрорайона «Огни Севера», и №22 от УКСМ до парка «Юность» после десяти вечера начнут ходить с интервалом в 25 минут. В будние дни последний вагон будет заезжать в депо в 0:53, в выходные – в 0:22. Что касается трамвая №22, то в будни это 0:47, в выходные – 0:50.

Троллейбус №5 от санатория «Итиль» до детской поликлиники №6 будет курсировать с интервалом в 25 минут. Движение в будни закончится в 0:34, а в выходные – в 0:06

Интервал приезда троллейбуса №12 «Парк «Прибрежный» – улица Краснопролетарская» будет равен 30 минутам. Завершать работу в будни он будет в 0:22, в выходные – в 0:39.

Автобус №30 будет отправляться от остановки «Центробанк» в 20:03, 21:00, 22:00 и 23:00, а в обратный путь с остановки «Проспект Врача Сурова» – в 21:05, 21:50, 22:50 и 23:50.