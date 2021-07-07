В Казани старинный дом Пашковского-Писарева получил статус объекта культурного наследия

Дом Пашковского — это двухэтажное здание, которое построили в XIX веке Фото: Мэрия Казани

Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия внес казанский Дом Пашковского-Писарева (улица Калинина, 13) в список объектов, обладающих признаками культурного наследия. На данный момент создана комиссия по проведению осмотра здания.

Дом Пашковского — это двухэтажное здание, которое построили в XIX веке. В разные годы его собственниками были: архитектор Христофор Пашковский, по проекту которого был построен этот дом. Потом Реальное училище на Булаке и профессор Казанской духовной академии Леонид Писарев. В советский период в доме располагались начальная школа, общежитие и жилые квартиры.