Аркадия Белкина назначили новым руководителем Кадастровой палаты Татарстана

Карьерный путь нового директора Кадастровой палаты Татарстана начался в 2008 году. Фото: kadastr.tatarstan.ru

Сегодня, 7 июля, в Кадастровой палате Татарстана назначили нового руководителя. Им стал Аркадий Белкин.

Белкин окончил Академию госмуниципального управления при президенте Татарстана, специальность – «Государственное и муниципальное образование». Второе высшее образование, по специальности «Юриспруденция», получил в Институте социальных и гуманитарных знаний.

Карьерный путь нового руководителя Кадастровой палаты Татарстана начался в 2008 году. До сегодняшнего назначения - с мая 2020 по март 2021, он занимал должность начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану.