Стало известно расписание работы мобильных пунктов вакцинации и стерилизации собак в поселках Казани

Ветеринарные бригады будут выезжать по субботам
Фото: Евгения БУБЛИК
В поселках Казани продолжат работать бесплатные пункты вакцинации и стерилизации домашних животных. На очереди у специалистов Отары, а также поселки Авиастроительного, Приволжского и Советского районов города. Ветеринарные бригады будут выезжать туда по субботам:
- 10 июля специалисты приедут в поселок Отары Приволжского района,
- 17 июля - в поселок Салмачи Приволжского района,
- 24 июля – в поселок Северный Авиастроительного района,
- 31 июля – в поселок Кадышево Авиастроительного района,
- 7 августа – в поселок Константиновка Советского района.
Время работы мобильных центров – с 10.00 до 14.00.