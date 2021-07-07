Стало известно расписание работы мобильных пунктов вакцинации и стерилизации собак в поселках Казани

Ветеринарные бригады будут выезжать по субботам Фото: Евгения БУБЛИК

В поселках Казани продолжат работать бесплатные пункты вакцинации и стерилизации домашних животных. На очереди у специалистов Отары, а также поселки Авиастроительного, Приволжского и Советского районов города. Ветеринарные бригады будут выезжать туда по субботам:

- 10 июля специалисты приедут в поселок Отары Приволжского района,

- 17 июля - в поселок Салмачи Приволжского района,

- 24 июля – в поселок Северный Авиастроительного района,

- 31 июля – в поселок Кадышево Авиастроительного района,

- 7 августа – в поселок Константиновка Советского района.

Время работы мобильных центров – с 10.00 до 14.00.