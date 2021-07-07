Жителя Татарстана, который изрезал стамеской бывшую жену, приговорили к 7 годам колонии

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Фото: прокуратура Татарстана

В Заинске суд признал 47-леьнего местного жителя виновным в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

- Приговором ему назначено наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В суде было доказано, что 4 сентября 2020 года бывшая супруга мужчины написала на него заявление в полицию об изнасиловании. Увидев после этого ее на улице осужденный зашел следом за ней в магазин. Там он на глазах очевидцев нанес потерпевшей не менее 10 ударов стамеской, а затем сбежал. Мужчину поймали в лесном массиве пригорода Заинска. Раненая женщина была госпитализирована - она смогла выжить.