В Татарстане в строительство трех логистических центров инвестируют 9 миллиардов рублей

Проекты могут обеспечить несколько тысяч новых рабочих мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для строительства трех логистических центров в Татарстане планируют инвестировать 9 миллиардов рублей. Существующие же помещения уже загружены на 95%.

В связи с этим, в частности, предполагается за 1,9 миллиарда рублей построить вторую очередь оптово-распределительного центра на промышленной площадке «Зеленодольск» площадью 34,6 тысячи квадратных метров. Новый объект позволит создать 550 новых рабочих мест. Планируемое завершение строительства назначено на февраль 2023 года.

Рассмотрены еще два перспективных проекта - возведение складского комплекса на 81,5 тысячи квадратных метров и на 41,2 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций на строительство составляет около 7,14 миллиарда рублей. Предполагаемая площадка новых складских комплексов – технополис в селе Новая Тура Зеленодольского района Татарстана.