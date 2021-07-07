Жителя Казани, который насмерть сжег свою супругу из ревности, приговорили к 9 годам колонии

Женщина получила ожоги 60% тела и через несколько дней умерла в больнице. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Казани присяжные заседатели признали 41-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшей. На основании этого суд вынес мужчине приговор - 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сообщает следственный комитет Татарстана.

Было доказано, что 9 сентября 2020 года не раз уже судимый мужчина у себя в квартире в Дербышках принимал с супругой гостей. Когда хозяева остались наедине между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Осужденный посчитал, что женщина вела себя за столом неподобающе.

В итоге, когда та лежала на кровати, мужчина подошел, облили ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина получила ожоги 60% тела. Потерпевшую госпитализировали, но несмотря на все усилия врачей, она спустя несколько дней скончалась в больнице.