За минувшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 15 зараженным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в республике выявили 39 новых случаев коронавируса. Четыре из них являются завозными, а 35 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 15 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

В этот раз больше всего зараженных было зарегистрировано в Казани – 26 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 22 719 человек. 20 345 из которых смогли выздороветь, а 555 скончались.