Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 июля 2021 12:31

За минувшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса

Только в Казани было зарегистрировано 26 зараженных
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В этот раз госпитализация понадобилась 15 зараженным.

В этот раз госпитализация понадобилась 15 зараженным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в республике выявили 39 новых случаев коронавируса. Четыре из них являются завозными, а 35 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 15 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

В этот раз больше всего зараженных было зарегистрировано в Казани – 26 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 22 719 человек. 20 345 из которых смогли выздороветь, а 555 скончались.