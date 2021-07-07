С нового учебного года все школы и детсады Казани будут оборудованы "тревожной кнопкой"

Одна из обязательных опций системы тревожной кнопки – возможность выводить сигнал через пульт внутренней охраны на пульт централизованного наблюдения Фото: Иван МАКЕЕВ

В школах и детсадах Казани к 1 сентября 2021 года установят системы "тревожной кнопки". Согласно документам тендера на сайте госзакупок, из городского бюджета на эти цели потратят более 3,6 миллиона рублей.

Аукцион запланирован на 15 июля. Работа должна быть выполнена подрядчиком в течение 30 дней после подписания контракта.

Большая часть установок будет произведена в детских садах. На один объект входит приемник тревожной сигнализации, сама тревожная кнопка, резервный источник питания, аккумулятор, автомат, бокс под автомат, радиоканальный объектовый блок и радиокнопка большой дальности. Подрядчик должен разместить систему в незаметных для посетителей здания местах.

В документах также обозначено, что установленная сигнализация должна быть «без права отключения». Еще одна обязательная опция – возможность выводить сигнал через пульт внутренней охраны на пульт централизованного наблюдения.