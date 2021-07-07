В Казани заработал единый телефон по отлову бродячих собак

Специальный робот примет заявку с подробным рассказом о месте, где замечено животное без хозяина Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С этой среды, 7 июля, в Казани работает единая линия по заявкам на отлов бездомных собак. По номеру телефона: +7 (843) 222-0-444, горожане могут обратиться с соответствующим заявлением. Звонки принимаются круглосуточно и без выходных.

На сообщения будет отвечать специальный робот. Позвонивший дожидается звукового сигнала, далее робот просит его назвать свое имя и подробно рассказать о месте, где замечено животное без хозяина. Поступившие обращения передаются в Комитет ЖКХ Казани, после обработки они направляются в специализированную организацию.