Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2021 11:23

В Казани заработал единый телефон по отлову бродячих собак

Звонки на него принимаются в круглосуточном режиме
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Специальный робот примет заявку с подробным рассказом о месте, где замечено животное без хозяина

Специальный робот примет заявку с подробным рассказом о месте, где замечено животное без хозяина

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С этой среды, 7 июля, в Казани работает единая линия по заявкам на отлов бездомных собак. По номеру телефона: +7 (843) 222-0-444, горожане могут обратиться с соответствующим заявлением. Звонки принимаются круглосуточно и без выходных.

На сообщения будет отвечать специальный робот. Позвонивший дожидается звукового сигнала, далее робот просит его назвать свое имя и подробно рассказать о месте, где замечено животное без хозяина. Поступившие обращения передаются в Комитет ЖКХ Казани, после обработки они направляются в специализированную организацию.