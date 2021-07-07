В Альметьевске пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера

Площадь возгорания составила один квадратный метр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздно вечером 6 июля – в 21.06, в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в Альметьевске на улице Ленина в доме №103 на втором этаже горит квартира.

По прибытию пожарных по указанному адресу было установлено, что огнем охвачены вещи и матрас. Из горящей квартиры сотрудниками МЧС был спасен 83-летний пенсионер. Его вывели по лестничному маршу сквозь дым при помощи специальной маски, присоединенной к баллону со сжатым воздухом. Сам пожар быстро потушили.

- Площадь возгорания составила один квадратный метр. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.