В центре Казани установили часы с обратным отсчетом до начала Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января. Фото: minsport.tatarstan.ru

Когда до начала проведения Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022, которые пройдут в Казани, осталось 200 дней в центре города – на пешеходной улице Баумана, установили стелу со специальными часами. Они ведут обратный отсчет. Объект представляет собой циферблат с изображением логотипа игр – мифического дракона Зиланта.

- Символично, что мы открыли эту стелу спустя ровно 8 лет со старта универсиады 2013 года, которая также проходила в Казани. Мы надеемся, что туристы приедут к нам уже в статусе зрителя Специальной Олимпиады, - отметил на церемонии открытия стелы глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января. В программе семь видов спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах. В соревнованиях примут участие порядка двух тысяч представителей 100 стран.