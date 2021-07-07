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Происшествия7 июля 2021 9:58

Директора медколледжа Набережных Челнов и ее дочь отправили под домашний арест

Женщины обвиняются в получении взяток и посредничестве при их передаче соответственно
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По решению суда женщины пробудут взаперти дома в течение двух месяцев.

По решению суда женщины пробудут взаперти дома в течение двух месяцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах суд избрал меру пресечения для задержанного директора местного медколледжа и ее дочери, которая также работает в этом учебном заведении. Их на два месяца отправили под домашний арест. Женщины при этом будут жить порознь.

Напомним, директора медколледжа Набережных Челнов обвиняют в получении взяток, в том числе и за зачисление к ней на учебу. А ее дочь по данному уголовному делу проходит как посредник. По версии следствия, операция по получению незаконных вознаграждений проходили именно через нее. Женщины, к слову, своей вины пока не признали.