Директора медколледжа Набережных Челнов и ее дочь отправили под домашний арест

По решению суда женщины пробудут взаперти дома в течение двух месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах суд избрал меру пресечения для задержанного директора местного медколледжа и ее дочери, которая также работает в этом учебном заведении. Их на два месяца отправили под домашний арест. Женщины при этом будут жить порознь.

Напомним, директора медколледжа Набережных Челнов обвиняют в получении взяток, в том числе и за зачисление к ней на учебу. А ее дочь по данному уголовному делу проходит как посредник. По версии следствия, операция по получению незаконных вознаграждений проходили именно через нее. Женщины, к слову, своей вины пока не признали.